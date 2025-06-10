Эксперты рассказали, чем опасна зависимость от снотворных

Многие люди страдают от бессонницы, и снотворные часто становятся единственным способом получить хоть немного сна. Однако врачи подчеркивают важность серьезного отношения к таким лекарствам, так как они могут вызывать как физическую, так и психологическую зависимость, что в конечном итоге усугубляет уже сложную ситуацию со сном.