Эксперты рассказали, чем опасна зависимость от снотворных

Сомнолог Дарья Лебедева предупреждает о рисках, связанных с использованием снотворных препаратов. Об этом рассказали в издании «Секрет фирмы».
Многие люди страдают от бессонницы, и снотворные часто становятся единственным способом получить хоть немного сна. Однако врачи подчеркивают важность серьезного отношения к таким лекарствам, так как они могут вызывать как физическую, так и психологическую зависимость, что в конечном итоге усугубляет уже сложную ситуацию со сном.
Риски популярных снотворных.
Наиболее распространены безрецептурные препараты, содержащие мелатонин и растительные компоненты, такие как экстракт пиона. Несмотря на свою кажущуюся безопасность, их применение может привести к различным проблемам, включая аллергические реакции, нарушения работы печени и почек, а также психологическую зависимость, при которой засыпание без таблетки становится невозможным.
Рецептурные препараты, такие как доксиламин, золпидем и мидазолам, назначаются при тяжелых формах бессонницы. Их рекомендуют принимать короткими курсами — 2−3 недели — для достижения седативного эффекта. Однако врачи предупреждают, что эффект таких средств со временем снижается, а их отмена может привести к «рикошетной бессоннице», когда качество сна ухудшается.
Как распознать зависимость от снотворных.
Существуют несколько тревожных признаков, указывающих на зависимость от снотворных:
• Страх перед ночью без препарата.
• Паника при пропуске дозы.
• Ритуализация приема (например, строго до 22:00).
• Увеличение дозы из-за снижения эффективности.
• Дневная сонливость и провалы в памяти.
• Проблемы с отменой препарата, сопровождающиеся тревогой и ночными кошмарами.
При прекращении приема снотворного может возникнуть синдром отмены с физическими симптомами, такими как тремор, тахикардия и головные боли.
По словам Дарьи Лебедевой, физическую зависимость следует устранять постепенно под контролем врача. Психологическая зависимость требует более сложного подхода, включая психотерапию и обучение здоровым привычкам сна.