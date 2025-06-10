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Эксперты рассказали, чем опасна зависимость от снотворных

Сомнолог Дарья Лебедева предупреждает о рисках, связанных с использованием снотворных препаратов.

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Сомнолог Дарья Лебедева предупреждает о рисках, связанных с использованием снотворных препаратов. Об этом рассказали в издании «Секрет фирмы».

Многие люди страдают от бессонницы, и снотворные часто становятся единственным способом получить хоть немного сна. Однако врачи подчеркивают важность серьезного отношения к таким лекарствам, так как они могут вызывать как физическую, так и психологическую зависимость, что в конечном итоге усугубляет уже сложную ситуацию со сном.

Риски популярных снотворных.

Наиболее распространены безрецептурные препараты, содержащие мелатонин и растительные компоненты, такие как экстракт пиона. Несмотря на свою кажущуюся безопасность, их применение может привести к различным проблемам, включая аллергические реакции, нарушения работы печени и почек, а также психологическую зависимость, при которой засыпание без таблетки становится невозможным.

Рецептурные препараты, такие как доксиламин, золпидем и мидазолам, назначаются при тяжелых формах бессонницы. Их рекомендуют принимать короткими курсами — 2−3 недели — для достижения седативного эффекта. Однако врачи предупреждают, что эффект таких средств со временем снижается, а их отмена может привести к «рикошетной бессоннице», когда качество сна ухудшается.

Как распознать зависимость от снотворных.

Существуют несколько тревожных признаков, указывающих на зависимость от снотворных:

• Страх перед ночью без препарата.

• Паника при пропуске дозы.

• Ритуализация приема (например, строго до 22:00).

• Увеличение дозы из-за снижения эффективности.

• Дневная сонливость и провалы в памяти.

• Проблемы с отменой препарата, сопровождающиеся тревогой и ночными кошмарами.

При прекращении приема снотворного может возникнуть синдром отмены с физическими симптомами, такими как тремор, тахикардия и головные боли.

По словам Дарьи Лебедевой, физическую зависимость следует устранять постепенно под контролем врача. Психологическая зависимость требует более сложного подхода, включая психотерапию и обучение здоровым привычкам сна.