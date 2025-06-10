Все дети, пострадавшие в ДТП с автобусом под Хабаровском, выписаны из больниц

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, все несовершеннолетние, получившие травмы в аварии с автобусом в пятницу, 6 июня, завершили лечение и выписаны из медицинских учреждений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Напомним обстоятельства происшествия: автобус, перевозивший детей, перевернулся на подъезде к зоосаду «Приамурский» имени Сысоева. Точные причины аварии устанавливаются специальной комиссией.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин взял ситуацию на личный контроль. Проводится проверка всех перевозчиков, имеющих разрешение на транспортировку детских групп. Дается оценка деятельности компании-перевозчика.
Власти края заверяют, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Состояние детей не вызывает опасений, все они находятся дома под наблюдением родителей и медиков.