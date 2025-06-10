В Самаре завершилась XV детская музыкальная академия под патронатом Юрия Башмета

Проект реализуется в Самарской области уже 15 лет и поддерживается региональным правительством как важная образовательная и культурная инициатива. Юные таланты регулярно показывают высокий уровень подготовки, а многие выпускники академии уже добились успехов на конкурсах и поступили в профильные вузы.