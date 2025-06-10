В Самаре завершилась XV детская музыкальная академия под патронатом Юрия Башмета

В Самаре завершилась XV детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом Юрия Башмета. В этом году дипломы получили 77 юных музыкантов из 9 стран, включая Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и другие.
Академия проходила с участием преподавателей из ведущих консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга и Сербии. Формат включал мастер-классы и итоговый концерт, где дети продемонстрировали результаты обучения. Участники отмечают, что обучение помогло развить технику, выразительность и музыкальное мышление.
Проект реализуется в Самарской области уже 15 лет и поддерживается региональным правительством как важная образовательная и культурная инициатива. Юные таланты регулярно показывают высокий уровень подготовки, а многие выпускники академии уже добились успехов на конкурсах и поступили в профильные вузы.
Завершением академии стал традиционный концерт, на котором выступили как молодые музыканты, так и маэстро Башмет с оркестром «Новая Россия».
Ранее мы сообщали о новом расписании кинотеатра под открытым небом «Филин» с 11 по 15 июня. Вход — свободный.
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