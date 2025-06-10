«Поглощённый профессией»: умер калининградский архитектор Сергей Гулевский

Компания занималась проектированием жилых и общественных зданий: ЖК «Новая Сельма» на улице Согласия, «Времена года» на Артиллерийской, «Сиреневый бульвар» на Ключевой, храм Кирилла и Мефодия на проспекте Мира. Архитекторы получали награды в профессиональных конкурсах и готовили масштабные концепции застройки, в том числе работали над проектами по ревитализации набережных Преголи «Ватерфронт», города будущего «Калининград Z», «Рыбной деревни-3» на месте «Балтик-Экспо», центра на Королевской горе и другими.