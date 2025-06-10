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«Поглощённый профессией»: умер калининградский архитектор Сергей Гулевский

Прощание состоится 11 июня.

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Калининградский архитектор Сергей Гулевский умер после продолжительной болезни. Основатель мастерской «4+» скончался в воскресенье, 8 июня. Об этом сообщает региональное отделение Союза архитекторов России.

Коллеги-архитекторы и все, кто его знал, запомнят человека неравнодушного, целеустремлённого, поглощённого профессией, которой он отдавал много сил и душевной энергии. Сергей Александрович был из круга людей, которые профессией живут, — сообщили в союзе.

Сергей Гулевский родился в 1956 году. Он окончил Казанский инженерно-строительный институт. В 1980-е работал главным архитектором проектов института «Калининграджилкоммунпроект», в ноябре 1991-го основал мастерскую «4+».

Компания занималась проектированием жилых и общественных зданий: ЖК «Новая Сельма» на улице Согласия, «Времена года» на Артиллерийской, «Сиреневый бульвар» на Ключевой, храм Кирилла и Мефодия на проспекте Мира. Архитекторы получали награды в профессиональных конкурсах и готовили масштабные концепции застройки, в том числе работали над проектами по ревитализации набережных Преголи «Ватерфронт», города будущего «Калининград Z», «Рыбной деревни-3» на месте «Балтик-Экспо», центра на Королевской горе и другими.

Сергей Гулевский много лет являлся членом городского, а позже и областного градостроительного совета. Кроме того, он был председателем правления Калининградского отделения Союза архитекторов.

Прощание с Гулевским состоится 11 июня в 10:00 в храме Кирилла и Мефодия на проспекте Мира, 132б.