В Самаре после капремонта открыто отделение гемодиализа в больнице им. Пирогова

Отделение гемодиализа возобновило свою деятельность в Самарском клиническом стационаре № 1 имени Н. И. Пирогова после капитальной реконструкции.
Возраст корпуса превышает столетний рубеж, однако благодаря масштабному ремонту он превратился в современный медицинский центр поддержки больных тяжёлыми заболеваниями почек.
Здание прошло полный цикл реконструкции: обновлены интерьеры помещений, внешний облик фасада, оснащено новейшим оборудованием, среди которого — двадцать современных установок «искусственной почки».
Благодаря проведённым работам пропускная способность отделения увеличилась почти вдвое — с прежних 77 мест до 120 пациентов одновременно. Улучшились условия труда медицинского персонала. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Высокая потребность в услугах центров подобного профиля очевидна: свыше тысячи двухсот жителей региона проходят лечение именно таким образом, ещё около ста сорока нуждаются в терапии методом перитонеального диализа.
Учитывая критичность проблемы и значимость оказываемой медицинской помощи, руководство области планирует дальнейшее развитие системы оказания специализированной нефрологической помощи населению.
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