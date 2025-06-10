В Светлом ввели в эксплуатацию ФОК с бассейном

Строительство ФОКа планировали начать в 2023 году, а завершить — к концу 2024-го. Для комплекса был разработан типовой проект. Ранее аналогичный построили в Забайкальском крае, перед проектировщиком стояла задача «привязать» имеющуюся документацию к местности в Светлом. Разрешение на строительство было получено в августе 2023 года. К январю 2025-го власти сообщили, что объект находится на завершающей стадии строительства. В феврале была готова чаша бассейна, завершалось обустройство тренажёрного зала. Также на объекте был установлен лифт для маломобильных групп. «Кроме бассейна на пять плавательных дорожек протяжённостью 25 метров, в ФОКе будет обустроен спортивный зал площадью 172 кв. м, раздевалки и все сопутствующие объекты для комфортного пребывания спортсменов и тренерского состава», — сообщала ранее «Новому Калининграду» пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.