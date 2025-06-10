Строительство 23-этажного бизнес-центра в Обручевском районе достигло 7-го этажа

«Новый многофункциональный офисный комплекс возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которая помогает привлекать частных инвесторов к развитию городской инфраструктуры. Общая площадь бизнес-центра превысит 44 тысячи квадратных метров. Объект позволит трудоустроиться рядом с домом более 1,5 тысячи жителей Юго-Западного административного округа», — сообщил Анатолий Гарбузов.
Завершение объекта намечено на 2026 год. Сейчас построено 7 этажей, идет монтаж перегородок в подземной парковке. Инвестор получил льготы за изменение вида разрешенного использования участка под жилье при условии создания рабочих мест.
«Здесь появятся супермаркеты, магазины, фуд-холл, рестораны, коворкинг, медцентр и фитнес-клуб. Будут фитнес-операторы, предлагающие групповые тренировки, занятия по борьбе, зал для падел-тенниса и другие активности», — отметила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.
В 2026 году в ЮЗАО построят шесть объектов по программе создания рабочих мест: офисы, торговые центры и детские сады общей площадью 74 тыс. м², которые обеспечат более 4,5 тыс. новых рабочих мест.