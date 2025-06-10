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Строительство 23-этажного бизнес-центра в Обручевском районе достигло 7-го этажа

На улице Академика Семенихина реализуется проект 23-этажного делового комплекса, создающего свыше 1,5 тыс. рабочих мест для местных жителей. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Источник: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Новый многофункциональный офисный комплекс возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которая помогает привлекать частных инвесторов к развитию городской инфраструктуры. Общая площадь бизнес-центра превысит 44 тысячи квадратных метров. Объект позволит трудоустроиться рядом с домом более 1,5 тысячи жителей Юго-Западного административного округа», — сообщил Анатолий Гарбузов.

Завершение объекта намечено на 2026 год. Сейчас построено 7 этажей, идет монтаж перегородок в подземной парковке. Инвестор получил льготы за изменение вида разрешенного использования участка под жилье при условии создания рабочих мест.

«Здесь появятся супермаркеты, магазины, фуд-холл, рестораны, коворкинг, медцентр и фитнес-клуб. Будут фитнес-операторы, предлагающие групповые тренировки, занятия по борьбе, зал для падел-тенниса и другие активности», — отметила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

В 2026 году в ЮЗАО построят шесть объектов по программе создания рабочих мест: офисы, торговые центры и детские сады общей площадью 74 тыс. м², которые обеспечат более 4,5 тыс. новых рабочих мест.