В Иркутске на ремонтируемых дорогах укладывают новый асфальт

Новый асфальт появится на ремонтируемых улицах в Иркутске. Так на Трилиссера и Геологов прокладывают нижний слой покрытия дороги. Асфальт кладут и на улицах Мира, Ржанова, Норильская, Медведева и на станции Горка. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.