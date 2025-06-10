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В Иркутске на ремонтируемых дорогах укладывают новый асфальт

Также устанавливают бордюры и демонтируют тротуары.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новый асфальт появится на ремонтируемых улицах в Иркутске. Так на Трилиссера и Геологов прокладывают нижний слой покрытия дороги. Асфальт кладут и на улицах Мира, Ржанова, Норильская, Медведева и на станции Горка. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— После того, как ресурсоснабжащие компании закончат работу, подрядчики начнут ремонт на нескольких объектах. Благодаря такому подходу оперативно заменят сети, чтобы потом не вскрывать свежеуложенный асфальт, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

На Маяковского сносят старые тротуары, а на 2-й Железнодорожной и Трилиссера, наоборот, готовят основание для новых пешеходных дорожек. На улицах Ржанова, Крымской и Рабочей устанавливают бордюры.

Ближе к центральному рынку — на улице Дзержинского восстанавливают ливневую канализацию. Там же установили и поперечные переходы для попадания воды в колодцы.