Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане назвали школы-лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ 2025

Речь идет об экзаменах по химии, истории и литературе.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Министерство образования и науки республики назвало школы-лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ 2025.

Так, наилучшие результаты при сдаче единого госэкзамена по химии показали: средняя общеобразовательная школа № 30 в Набережных Челнах (7 стобалльников), лицей № 116 имени Героя Советского Союза Умеркина в Казани (6 стобалльников) и лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии в поселке Дубровка (6 стобалльников).

По литературе лучшие результаты показали казанские гимназии № 19 (4 стобалльника), № 7 имени Героя России Козина (3 стобалльника) и № 96 (3 стобалльника). Единственным стобалльником по истории в Татарстане стал Юсуф Миннегалиев. Он является выпускником Международной школы Казани.