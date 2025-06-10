В Татарстане назвали школы-лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ 2025

Министерство образования и науки республики назвало школы-лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ 2025.
Так, наилучшие результаты при сдаче единого госэкзамена по химии показали: средняя общеобразовательная школа № 30 в Набережных Челнах (7 стобалльников), лицей № 116 имени Героя Советского Союза Умеркина в Казани (6 стобалльников) и лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии в поселке Дубровка (6 стобалльников).
По литературе лучшие результаты показали казанские гимназии № 19 (4 стобалльника), № 7 имени Героя России Козина (3 стобалльника) и № 96 (3 стобалльника). Единственным стобалльником по истории в Татарстане стал Юсуф Миннегалиев. Он является выпускником Международной школы Казани.