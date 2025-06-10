Минздрав Ростовской области закупит вакцину от менингита за 10 млн рублей

Министерство здравоохранения Ростовской области закупит вакцину для профилактики менингококковых инфекций. Поставщику заплатят 9,9 млн рублей из бюджета региона, эта информация указана на сайте госзакупок.
Речь идет о вакцине против менингококковых инфекций серогрупп A, C, W, Y (ред.: указанные серогруппы вызывают большинство тяжелых форм заболевания, всего же существует 12 серогрупп).
2640 доз препарата должны поставить не позднее 25 августа 2025 года. При этом остаточный срок годности на тот момент должен быть не менее 7 месяцев.
Напомним, менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, которое может приводить к общей интоксикации и поражению оболочек головного мозга с развитием менингита. Вакцинация — наиболее эффективная мера защиты, но перед процедурой следует проконсультироваться с врачом.
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