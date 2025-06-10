25 стобалльников: появились первые результаты ЕГЭ в Самаре

«Нашему городу нужны талантливые химики, историки, филологи и не только, — отметил он. — Уверен, что по мере поступления результатов остальных экзаменов количество стобалльников в Самаре будет расти, и парни “подтянутся”, особенно по точным наукам. Осталось только два дня, когда пройдет основная сдача (по иностранным языкам и информатике). До 23 июня — резервные дни. Так что окончательные результаты узнаем только в июле».