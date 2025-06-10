Итоговые мероприятия конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума

«Развитие рынка адаптивной одежды — это не просто тренд, а важный шаг к созданию инклюзивного общества, в котором каждый человек независимо от физических особенностей может чувствовать себя комфортно и уверенно. Производители и дизайнеры, осознавая социальную значимость таких товаров, видят в этом не только возможность расширения ассортимента, но и миссию — помогать людям с инвалидностью жить полноценной жизнью. Государство, в свою очередь, заинтересовано в поддержке этого направления, поскольку оно способствует социализации и улучшению качества жизни миллионов граждан», — говорит статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.