Итоговые мероприятия конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума

Организатором конкурса выступает фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ, генеральный партнер — государственная корпорация «ВЭБ.РФ». Финальные мероприятия пройдут в Эрмитаже (Дворцовая площадь, д. 6/8, Восточное крыло здания Главного штаба Эрмитажа). В будущем это будет способствовать развитию сотрудничества Эрмитажа и фонда «Защитники Отечества» в сфере музейной инклюзии, программ для участников специальной военной операции и членов их семей, а также формировать взгляд на современный адаптивный костюм.
17 июня с 15:00 до 19:00 состоится экспертная сессия-показ, на которой участники из 39 регионов РФ и представители Бразилии, Коста-Рики, Беларуси, Иордании, Нигерии представят свои коллекции жюри конкурса.
18 июня с 16:30 до 17:00 состоится открытый диалог для участников конкурса «Как расправить крылья: меры поддержки для малого и среднего бизнеса от Корпорации “МСП”», на котором участники, представители жюри и экспертного сообщества обсудят меры поддержки, необходимые для импульса развития отрасли адаптивной одежды и обуви.
В 17:00 откроется выставка «Современный адаптивный костюм и средства реабилитации», которая станет первым шагом к формированию экосистемы средств реабилитации с участием ведущих предприятий России. Также будут представлены работы участников конкурса.
В 18:00 состоится главное событие — торжественная церемония финала Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» и финальный гала-показ лучших дизайнеров, чьи образы стали самыми достойными и актуальными для реального исполнения.
17 июня в 12:00 на КСК «Арена» (г. Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8) состоится панельная сессия совместно с Минэкономразвития, которая будет посвящена поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в сфере дизайна адаптивной одежды. Эксперты обсудят меры государственной поддержки, барьеры выхода на рынок, инструменты масштабирования и перспективы интеграции инклюзивного дизайна в промышленное производство.
18 июня в 10:30 в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Петербургское шоссе, д. 64/1) состоится панельная сессия «Реабилитационная отрасль должна быть креативной», на которой организаторы и участники конкурса «На крыльях», представители органов власти, потребители и зарубежные эксперты обсудят тенденции развития отрасли адаптивных товаров, потребности и стимулирование производителей.
Также в рамках сессии будет представлен проект резолюции с инициативами в адрес федеральных министерств и ведомств для развития экосистемы производства адаптивных товаров и реализации на государственном уровне ценностного предложения для полноценной жизни людей с инвалидностью: вопросы адаптации жилья, транспорта, общественной доступной среды и образования, доступности товаров повседневного потребления (одежда, обувь, питание, быт).
«Развитие рынка адаптивной одежды — это не просто тренд, а важный шаг к созданию инклюзивного общества, в котором каждый человек независимо от физических особенностей может чувствовать себя комфортно и уверенно. Производители и дизайнеры, осознавая социальную значимость таких товаров, видят в этом не только возможность расширения ассортимента, но и миссию — помогать людям с инвалидностью жить полноценной жизнью. Государство, в свою очередь, заинтересовано в поддержке этого направления, поскольку оно способствует социализации и улучшению качества жизни миллионов граждан», — говорит статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Международный конкурс «На крыльях» призван содействовать развитию рынка адаптивной одежды, поиску новых идей и технологий в области дизайна, развитию качества, а также мотивировать отечественных производителей на создание специализированных моделей для людей с инвалидностью. Инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин.
В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.
При поддержке главы государства фонд «Защитники Отечества» также начнет обеспечивать ветеранов специальной военной операции с инвалидностью адаптивной одеждой. Перечень технических средств реабилитации, которые предоставляет фонд, расширен и включает летний, зимний и демисезонный комплекты для занятий спортом и комплексной реабилитации.