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Экстренные службы не могут проехать по дороге в селе Хабаровского края

СК России контролирует ситуацию с разрушенной дорогой.

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Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту разрушения единственной дороги в селе Мариинский рейд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дорога пришла в негодность из-за систематического проезда лесовозов, из-за чего жители лишены возможности нормального передвижения. Затруднен проезд экстренных служб и общественного транспорта, а многочисленные обращения в органы власти не дали результатов.

В СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО начата процессуальная проверка. Руководителю следственного управления Станиславу Белянскому поручено представить доклад по результатам работы. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат СКР.

Местные жители надеются, что вмешательство федеральных органов приведет к положительному решению многолетней проблемы.