Николай Комличенко перешел из «Ростова» в московский «Локомотив»

Игрок ФК «Ростов» перешел в московский «Локомотив». Об этом рассказали в пресс-службе донского футбольного клуба.
— Благодарим Николая и желаем успехов в новой команде! — говорится в сообщении.
Николай Комличенко перешел в «Ростов» в 2021 году из «Динамо». Он провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и выполнил 25 результативных передач.
Напомним, ФК «Ростов» завершила сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. Команда вышла в суперфинал Кубка России, где встретилась с ЦСКА. Дончане уступили в серии пенальти.