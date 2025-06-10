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Николай Комличенко перешел из «Ростова» в московский «Локомотив»

ФК «Ростов» сообщил об уходе из команды Николая Комличенко.

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Источник: Комсомольская правда

Игрок ФК «Ростов» перешел в московский «Локомотив». Об этом рассказали в пресс-службе донского футбольного клуба.

— Благодарим Николая и желаем успехов в новой команде! — говорится в сообщении.

Николай Комличенко перешел в «Ростов» в 2021 году из «Динамо». Он провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и выполнил 25 результативных передач.

Напомним, ФК «Ростов» завершила сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. Команда вышла в суперфинал Кубка России, где встретилась с ЦСКА. Дончане уступили в серии пенальти.