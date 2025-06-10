Созданы наносенсоры для анализа устойчивости бактерий к антибиотикам

«Предложенный подход не требует длительного культивирования и обеспечивает информативный спектроскопический отклик уже в течение первых часов наблюдения, значительно превосходя по скорости традиционные фенотипические методы, применяемые в клинической микробиологии. Благодаря масштабируемости технологии и применению биосовместимых материалов, разработка может быть адаптирована для широкого спектра задач в медицине, санитарной микробиологии, пищевой промышленности и экологическом мониторинге», — также уточнили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета.