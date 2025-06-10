Экстремальная жара возвращается в Казахстан

Улытауская область: Ночью на западе, севере и в центре, а днём по всей области — грозы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, местами порывы до 18 м/с. Высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность сохраняется, особенно на юге. В Жезказгане также возможны грозы.