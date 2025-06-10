Экстремальная жара возвращается в Казахстан

Согласно данным РГП «Казгидромет», в 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, включая грозы, пыльные бури, шквалы, сильную жару и высокий уровень пожарной опасности, передает El.kz.
Атырауская область: В западной, восточной и южной частях ожидаются грозы. Днем температура воздуха достигнет +35…+36 °C. В северо-западных, центральных и восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью возможны грозы, днем — жара до +35 °C.
Западно-Казахстанская область: Днем температура воздуха поднимется до +35…+37 °C. На севере региона сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.
Мангистауская область: В южной, восточной и центральной частях ожидаются грозы. На северо-западе, юго-востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, а на севере и востоке — чрезвычайная.
Жамбылская область: В северо-западных, южных и горных районах ожидаются грозы. Юго-западный ветер усилится до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с. По всей области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Таразе также ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.
Актюбинская область: На юго-востоке прогнозируются грозы. В центре региона сохраняется высокая пожарная опасность, в остальных районах — чрезвычайная. В Актобе пожарная опасность остаётся чрезвычайной.
Кызылординская область: В центре, на севере и юге области прогнозируются грозы, шквалы и пыльные бури. Ветер западный и северо-западный, до 15−20 м/с. Пожарная опасность остаётся чрезвычайной. В Кызылорде ночью и утром ожидаются грозы.
Павлодарская область: На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.
Карагандинская область: Утром и днём на западе, востоке и юге возможны грозы. Ветер до 15−18 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется по всему региону.
Улытауская область: Ночью на западе, севере и в центре, а днём по всей области — грозы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, местами порывы до 18 м/с. Высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность сохраняется, особенно на юге. В Жезказгане также возможны грозы.
Восточно-Казахстанская область: На западе, севере и востоке ожидаются грозы и град. Ночью и утром — туман. Ветер усилится до 20 м/с. В южной части сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днём возможны гроза и град.
Абайская область: Ночью на севере и востоке возможны грозы. Ветер до 20 м/с. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется по всей территории.
Северо-Казахстанская область: На западе и севере региона, а также в Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.
Туркестанская область: В горных районах ожидаются грозы и ветер до 20 м/с. Пожарная опасность по-прежнему чрезвычайная, в том числе в Шымкенте и Туркестане.
Акмолинская область: На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.
Костанайская область: На юге ожидаются грозы и град. Ветер до 20 м/с. В юго-восточной, северо-западной и центральной частях области — высокая, а на юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае сохраняется высокий уровень риска пожаров.
Жетысуская область: В горных районах днём возможны грозы, ветер до 20 м/с. Жаркая погода с температурой до +35 °C сохранится. Высокая пожарная опасность прогнозируется по всей области, на севере и востоке — чрезвычайная. В Талдыкоргане также ожидается жара до +35 °C.
На юге и в горных районах Алматинской области 10 июня ожидаются грозы. Прогнозируется юго-западный ветер, который на юге и в горной местности может усиливаться до 15−20 м/с. Днем температура воздуха поднимется до 35 градусов жары. В течение