Умные счетчики электроэнергии научили выявлять майнеров криптовалюты

«Майнеры криптовалют из числа нерадивых подписывают договоры с энергосбытовыми компаниями как обычные бытовые потребители, но по факту они подключают к сетям аппаратуру с нагрузкой до 200 кВт. Тем самым они перегружают внутридомовые сети, которые из-за этого быстро изнашиваются и в любой момент могут привести к короткому замыканию. Особенно остро эта проблема стоит в Красноярском крае, Иркутской области. Мы предложили решение проблемы, разработав новую методику, также заложив эту методику в умные счетчики, усовершенствованные в ЮУрГУ», — сказал собеседник агентства.