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В Челнах устраняют колейность: мэр призвал горожан отнестись с пониманием

В Набережных Челнах продолжаются дорожные работы — идет устранение колейности на ключевых перекрестках и обустройство трамвайных переездов.

Об этом на аппаратном совещании сообщил директор ПАД Марат Анисимов.

Мэр Автограда Наиль Магдеев подчеркнул важность выбора режима работ, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По его словам, наиболее эффективно — использовать предстоящие длинные выходные, когда дороги станут менее загруженными.

«Ремонт — дело непростое. Шум, перекрытия, временные неудобства — всё это неизбежно. Но мы должны быть благодарны за выделенные 4,5 млрд рублей. Надо просто немного потерпеть», — отметил глава города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в летний сезон в Набережных Челнах усилили меры безопасности на водоемах.

Приведение дорог в нормативное состояние способствует реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Председателем комиссии Государственного совета России, отвечающей за нацпроект «Инфраструктура для жизни», является Раис Татарстана Рустам Минниханов.