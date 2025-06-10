В Челнах устраняют колейность: мэр призвал горожан отнестись с пониманием

Об этом на аппаратном совещании сообщил директор ПАД Марат Анисимов.
Мэр Автограда Наиль Магдеев подчеркнул важность выбора режима работ, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По его словам, наиболее эффективно — использовать предстоящие длинные выходные, когда дороги станут менее загруженными.
«Ремонт — дело непростое. Шум, перекрытия, временные неудобства — всё это неизбежно. Но мы должны быть благодарны за выделенные 4,5 млрд рублей. Надо просто немного потерпеть», — отметил глава города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в летний сезон в Набережных Челнах усилили меры безопасности на водоемах.
Приведение дорог в нормативное состояние способствует реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Председателем комиссии Государственного совета России, отвечающей за нацпроект «Инфраструктура для жизни», является Раис Татарстана Рустам Минниханов.