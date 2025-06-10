Тысячи жителей Кишинева останутся без горячей воды: Рассказываем, надолго ли и кому из горожан не повезло

Тысячи жителей столицы останутся без горячей воды. Отключения связаны с проведением работ по подготовке к будущему отопительному сезону, сообщили в АО «Termoelectrica».
БОТАНИКА.
Период: до 16:00 11 июня.
Адрес:
ул. Трандафирилор, 15.
Период: 12 июня, 09:00 — 17 июня 2025 года, 17:00.
Адреса:
бул. Дачия: 5, 7.
бул. Дачия: 5/2.
бул. Дачия: 5/2ª
Период: 19 июня, 09:00 — 24 июня 2025 года, 17:00.
Адреса:
бул. Дачия: 15, 17, 21.
бул. Дечебал: 82, 84.
РЫШКАНОВКА.
Период: 11 июня, 08:00 — 13 июня 2025 года, 17:00.
Адреса:
ул. Богдан Воевод: 2, 2а, 2/1, 2/2, 4, 6/4, 8/2, 8/3, 8/6, 10/1, 12.
ул. Флорилор: 2, 3, 4/2, 4/3, 4а, 4b, 6/2, 8/1, 12/1, 12/4, 16/1, 16/2, 16/4.
ул. Мирон Костин: 2, 4/2, 6/2, 11/3а, 11/4, 11/5.
Московский проспект: 1/1, ½, ⅓, 3, 3/1, 3/3, ¾, 13/3а, 13/4, 13/5.
Период: 11 июня, 08:00 — 13 июня 2025 года, 17:00.
Адреса:
ул. Андрей Дога: 39/1, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3.
ул. Тудор Владимиреску: 10/1.
БУЮКАНЫ.
Период: 10 июня, 09:00 — 12 июня 2025 года, 17:00.
Адреса:
ул. Ион Пеливан: 11, 13, 15, 17, 17/1, 28.
ул. Алба-Юлия: 10, 14, 122.
ул. Вишинилор: 20а.
ул. Сэлкуца: 14.
ул. Сучава: 110.
ул. Ион Крянгэ: 82/1, 82/4.
ул. Александру Маринеску: 11/1, 11/2, 13, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2.
ул. Парис: 32/2, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3.
ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович: 17.
Дополнительную информацию можно узнать по номеру: (022) 447−447.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Убрать фамилию фашиста из названия улицы в Кишиневе: Почему столичный мунсовет боится меньшинства ПАС.
Мунсоветники ведут себя так, будто они входят в ПАС (далее…).
ПАС гордится еще одним «достижением» — 110 тысяч человек в Молдове вполне обеспечены: О том, что остальные два с половиной миллиона населения страны бедствуют, «скромно» умалчивают.
Депутат ПАС Дориан Истрати, заявил, что 110 тысяч жителей Молдовы получают более 1 тыс. евро в месяц (далее…).
Малышку больше не будет избивать мама: В Молдове нашумевшая история закончилась приговором суда — теперь ребенок будет жить с отцом.
Женщина не признаёт вину, называет решение «несправедливым» и намерена его обжаловать (далее…).