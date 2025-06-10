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Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах

Песков: Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник планирует принять участие в открытии объектов здравоохранения в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин планирует открыть объекты здравоохранения в самых разных субъектах Российской Федерации. Я не буду их анонсировать. Разумеется, выступит сам Путин, выступит Михаил Мурашко, Минздрав, расскажет, какие объекты открываются. И по всем регионам будут слова и соответствующих губернаторов, глав регионов, и глав врачей, и руководителей тех или иных медицинских учреждений, которые будут открываться. Открытие медицинских учреждений — это всегда новость очень хорошая, и на федеральном уровне хорошие, и, конечно, в особенности для жителей тех регионов, где это происходит», — сказал Песков журналистам.