«Ни государство, ни зритель не видят результатов». Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма», сказав про минусовую отдачу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня, во вторник, на совещании по вопросам развития национального кинематографа, заявил о минусовой отдаче белорусского кино и раскритиковал работу «Беларусьфильма», сообщает БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание, что состояние дел на киностудии и в отрасли в целом крайне неудовлетворительное. Он отметил, что со стороны государства были созданы условия для развития белорусского кинематографа и в частности «Беларусьфильма».
Глава государства завил, что отдача не то, что нулевая, а ниже нуля.
— Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».
Тем временем Лукашенко ждет от вице-премьера Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов.
Кстати, министр культуры Руслан Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом.