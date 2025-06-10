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«Ни государство, ни зритель не видят результатов». Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма», сказав про минусовую отдачу

Лукашенко заявил о минусовой отдаче белорусского кино.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня, во вторник, на совещании по вопросам развития национального кинематографа, заявил о минусовой отдаче белорусского кино и раскритиковал работу «Беларусьфильма», сообщает БелТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что состояние дел на киностудии и в отрасли в целом крайне неудовлетворительное. Он отметил, что со стороны государства были созданы условия для развития белорусского кинематографа и в частности «Беларусьфильма».

Глава государства завил, что отдача не то, что нулевая, а ниже нуля.

— Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».

Тем временем Лукашенко ждет от вице-премьера Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов.

Кстати, министр культуры Руслан Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом.