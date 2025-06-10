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Самолёт Омск—Москва потерял болты крепления тормозов во врем взлета

Тем не менее, рейс прибыл в столицу вовремя.

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Источник: Om1 Омск

По информации Telegram-канала «Авиаинцидент», в ночь на 10 июня после вылета самолета Омск-Москва на взлетной полосе специалисты обнаружили болты и шпильки, служащие для закрепления тормозной системы.

«Аэропорт Омск (Центральный). 10.06.2025 в 03.35 (мск) по информации ПДСА после взлета рейса АФЛ 1763 в 03.11 произведен осмотр полосы на исполнительном старте, обнаружены 2 болта и 2 шпильки от крепления тормоза. Самолет Airbus A-320, RА-73750, рейс АФЛ 1763 по маршруту Омск-Москва (Шереметьево)», — сказали в сообщении.

Несмотря на это, рейс прибыл в аэропорт Шереметьево согласно расписанию.