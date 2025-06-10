Омским учителям предлагают одну из самых низких зарплат в Сибири — 49 тысяч

Аналитики одного из сервисов по поиску работы проанализировали размеры зарплат, которые готовы были предложить соискателям-учителям школы в Сибирском федеральном округе в январе-мае 2025 года. Предложения омским учителям одни из самых скромных — более низкие зарплаты педагогам предлагают только в Алтайском крае.