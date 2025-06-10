Омским учителям предлагают одну из самых низких зарплат в Сибири — 49 тысяч

Аналитики одного из сервисов по поиску работы проанализировали размеры зарплат, которые готовы были предложить соискателям-учителям школы в Сибирском федеральном округе в январе-мае 2025 года. Предложения омским учителям одни из самых скромных — более низкие зарплаты педагогам предлагают только в Алтайском крае.
По данным сервиса hh.ru, в январе-мае учителям в Омской области готовы были платить в среднем лишь 49 000 рублей в месяц. В Алтайском крае — 45, 1. Самые высокие доходы в СФО учителям обещали работодатели Новосибирской области — там школьным учителям готовы были платить 50, 6 тысяч рублей.
При этом, как утверждают аналитики сервиса, кадрового дефицита в отрасли образования в Омской области нет — на одну вакансию приходится 6,9 специалистов.