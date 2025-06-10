Ночная электричка доставит пермяков по домам после Дня города

Электропоезд № 6060/6059 будет отправляться со станции Пермь-2 в 23:50 по местному времени и сделает остановки на станциях и остановочных пунктах: Пермь-1, Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная, Пермь-2. Для удобства пассажиров по маршруту будет курсировать увеличенный восьмивагонный состав.