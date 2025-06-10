Ночная электричка доставит пермяков по домам после Дня города

Свердловская железная дорога назначила на 12 июня дополнительную ночную электричку по кольцевому маршруту Пермь-2 — Левшино — Пермь-2. На ней пермяки и гости города смогут добраться до дома после завершения праздничного салюта.
Салют в День города намечен на 23:30 и продлится 7 минут. Его запустят с территории городского пляжа, а лучшей локацией для наблюдения станет набережная на левом берегу Камы.
Электропоезд № 6060/6059 будет отправляться со станции Пермь-2 в 23:50 по местному времени и сделает остановки на станциях и остановочных пунктах: Пермь-1, Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная, Пермь-2. Для удобства пассажиров по маршруту будет курсировать увеличенный восьмивагонный состав.
Кроме того, в связи с продолжительными выходными с 12 по 15 июня в Пермском крае назначаются дополнительные рейсы пригородных поездов:
— № 6015/6016 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2 11 и 12 июня;
— № 7168 Пермь-2 — Кишерть 11 и 12 июня;
— № 6007 Кишерть — Верещагино 11 и 12 июня;
— № 6009 Пермь-2 — Верещагино 13 и 14 июня;
— № 6945/6942 Чусовская — Кын — Чусовская 12 и 13 июня;
— № 7122/7121 Яйва — Пермь-2 12 июня;
— № 7124/7123 Пермь-2 — Яйва 11 июня.
При этом 12 и 13 июня отменяются поезда, которые курсируют только по рабочим дням.