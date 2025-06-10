В Самарской области планируют увеличить вдвое темпы восстановления лесов

В регионе 251 человек патрулируют леса, для улучшения патрулирования в 2025 году закупили 45 автомобилей. Помимо наземных патрулей, используются камеры, с помощью которых замечают свыше 50% лесных пожаров. Для улучшения наблюдения закупят ещё 10 камер и увеличат их общее число до 55 штук. Дополнительно применяют наблюдение из космоса.