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В Самарской области планируют увеличить вдвое темпы восстановления лесов

На пресс-конференции «Леса Самарской губернии: сохранить и преумножить» 10 июня руководитель департамента лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников рассказал рассказал об охране и восстановлении лесов региона.

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На пресс-конференции «Леса Самарской губернии: сохранить и преумножить» 10 июня руководитель департамента лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников рассказал рассказал об охране и восстановлении лесов региона.

В регионе 251 человек патрулируют леса, для улучшения патрулирования в 2025 году закупили 45 автомобилей. Помимо наземных патрулей, используются камеры, с помощью которых замечают свыше 50% лесных пожаров. Для улучшения наблюдения закупят ещё 10 камер и увеличат их общее число до 55 штук. Дополнительно применяют наблюдение из космоса.

По словам Мельникова, любое движение древесины из леса должно иметь документ, который отражен в системе. Если документов нет, то это подпадает под нарушение. В деле фиксирования нарушений помогают фотоловушки.

Отметили ранее наступление пожароопасного сезона: на месяц раньше срока, в марте уже возникали лесные пожары.

Особый пожароопасный режим действует с 1 апреля по 15 октября. За розжиг костров — штрафы от 40 до 60 тысяч рублей.

Планы ведомства на ближайшие пять лет — привести соотношение рубки лесов и лесовосстановления 1 к 2. Как утверждает Мельников, план уже перевыполняется.

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