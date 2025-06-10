Лукашенко: белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью»

Глава государства заявил про крайне неудовлетворительное состояние дел на киностудии «Беларусьфильм», а также в целом в отрасли. Президент акцентировал внимание на том, что государством были созданы условия для развития белорусского кинематографа и в частности «Беларусьфильма». По словам Александра Лукашенко, отдача не то, что нулевая, а ниже нуля.