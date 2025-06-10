Лукашенко: белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам, касающимся развития национального кинематографа, заявил, что белорусское кино закончилось на «Августе 44-го» и «Брестской крепости», пишет БелТА.
Президент подчеркнул, что для большинства белорусов отечественное кино закончилось на «Августе 44-го…» (кинокартина вышла в прокат в 2001 году) и «Брестской крепостью» (фильм вышел на экраны в 2010 году).
— Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории, — обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства заявил про крайне неудовлетворительное состояние дел на киностудии «Беларусьфильм», а также в целом в отрасли. Президент акцентировал внимание на том, что государством были созданы условия для развития белорусского кинематографа и в частности «Беларусьфильма». По словам Александра Лукашенко, отдача не то, что нулевая, а ниже нуля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».
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