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Лукашенко: белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью»

Лукашенко: белорусское кино кончилось на «Августе 44-го» и «Брестской крепости».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам, касающимся развития национального кинематографа, заявил, что белорусское кино закончилось на «Августе 44-го» и «Брестской крепости», пишет БелТА.

Президент подчеркнул, что для большинства белорусов отечественное кино закончилось на «Августе 44-го…» (кинокартина вышла в прокат в 2001 году) и «Брестской крепостью» (фильм вышел на экраны в 2010 году).

— Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории, — обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства заявил про крайне неудовлетворительное состояние дел на киностудии «Беларусьфильм», а также в целом в отрасли. Президент акцентировал внимание на том, что государством были созданы условия для развития белорусского кинематографа и в частности «Беларусьфильма». По словам Александра Лукашенко, отдача не то, что нулевая, а ниже нуля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».

Ранее министр культуры Руслан Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом.

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