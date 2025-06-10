В Омске высажены необычные яблони: экологический проект ОНПЗ преобразит город

Сегодня в самом сердце Омска состоялась масштабная экологическая акция — сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода совместно с представителями регионального правительства и городской администрации высадили необычные яблони Недзвецкого в непосредственной близости от Успенского кафедрального собора.
«Высадка этих уникальных деревьев стала частью масштабного экологического проекта “Зеленая среда”, инициированного компанией “Газпром нефть” в прошлом году», — отметила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.
Двухметровые деревья, чем-то напоминающие знаменитую японскую сакуру, особенно ценятся за свою неприхотливость и способность переносить экстремальные сибирские морозы до −50 градусов. Во время цветения они превращаются в настоящие розово-пурпурные облака, существенно украшая городской ландшафт.
«Омский НПЗ демонстрирует образец экологической ответственности. Особенно стоит отметить внедрение автоматизированной системы мониторинга состояния атмосферного воздуха, что позволяет оперативно контролировать экологическую ситуацию», — в свою очередь подчеркнул Омский межрайонный природоохранный прокурор Артем Шельманов.
Для высадки используется только высококачественный посадочный материал и современные методики ухода, что гарантирует максимальную приживаемость растений. Успешное благоустройство города стало возможным благодаря эффективному партнерству региональной власти, муниципалитета и крупного бизнеса. Экологическая политика ОНПЗ выходит далеко за рамки производственной территории.
«Модернизация производства в рамках федерального проекта “Чистый воздух” дополняется масштабными социальными инициативами. В частности, программа “Родные города” направлена на системное благоустройство общественных пространств и озеленение города», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Профессиональные агрономы будут тщательно ухаживать за молодыми насаждениями в течение ближайших трех лет, что поможет растениям быстрее адаптироваться к сибирскому климату. Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут стать примером для других промышленных предприятий региона, задавая новые стандарты экологической ответственности бизнеса.