В Омске высажены необычные яблони: экологический проект ОНПЗ преобразит город

Профессиональные агрономы будут тщательно ухаживать за молодыми насаждениями в течение ближайших трех лет, что поможет растениям быстрее адаптироваться к сибирскому климату. Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут стать примером для других промышленных предприятий региона, задавая новые стандарты экологической ответственности бизнеса.