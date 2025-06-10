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Эксперты проверили питьевую воду в Лесосибирске после разлива топлива на Енисее

Стали известны результаты проверки питьевой воды в Лесосибирске Красноярского края после разлива топлива на Енисее.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Reuters

Питьевая вода в Лесосибирске, поступающая из поверхностного водозабора Енисея, соответствует гигиеническим нормативам. К таким выводам пришли эксперты в результате лабораторных исследований, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Напомним, вечером 8 июня теплоход при следовании с двумя порожними баржами через Казачинский порог вниз по течению реки получил пробоину о подводное препятствие и сел на мель.

По предварительным данным, в результате в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. В районе ввели режим ЧС.

Мониторинг качества питьевой воды продолжается.