Эксперты проверили питьевую воду в Лесосибирске после разлива топлива на Енисее

Питьевая вода в Лесосибирске, поступающая из поверхностного водозабора Енисея, соответствует гигиеническим нормативам. К таким выводам пришли эксперты в результате лабораторных исследований, сообщает краевой Роспотребнадзор.
Напомним, вечером 8 июня теплоход при следовании с двумя порожними баржами через Казачинский порог вниз по течению реки получил пробоину о подводное препятствие и сел на мель.
По предварительным данным, в результате в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. В районе ввели режим ЧС.
Мониторинг качества питьевой воды продолжается.