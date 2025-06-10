В озере Зеркальном в Красноярске разрешили купаться

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам водного объекта озеро «Зеркальное». Озеро располагается в Татышев-парке.
Пока это единственный водный объект в Красноярском крае, в котором можно купаться.
Напомним, в этом году в Татышев-парке всего будет четыре места для отдыха у воды: у заводи в районе Октябрьского моста, на берегах озёр Стрелка, Зеркальное и Тихое.
Для безопасности отдыхающих будут работать посты спасателей. Также смонтируют видеонаблюдение.