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В озере Зеркальном в Красноярске разрешили купаться

Пока это единственный водный объект в регионе, в котором можно купаться.

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Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам водного объекта озеро «Зеркальное». Озеро располагается в Татышев-парке.

Пока это единственный водный объект в Красноярском крае, в котором можно купаться.

Напомним, в этом году в Татышев-парке всего будет четыре места для отдыха у воды: у заводи в районе Октябрьского моста, на берегах озёр Стрелка, Зеркальное и Тихое.

Для безопасности отдыхающих будут работать посты спасателей. Также смонтируют видеонаблюдение.