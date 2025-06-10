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Автобус уходит на летние каникулы: в Калининграде и области временно отменяют некоторые рейсы

Часть маршрутов возьмёт паузу только на длинные выходные.

С 12 по 15 июня в Калининграде и нескольких районах области временно отменяют движение некоторых автобусных маршрутов из-за празднования Дня России и последующих выходных. Об этом «Клопс» рассказали перевозчики.

В городе.

В областном центре с 12 по 15 июня не будет выполнять рейсы маршрут № 16, завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого.

Межмуниципальные маршруты.

В те же сроки отменён маршрут № 150, который ходит от Калининграда до пос. Большое Исаково.

Кроме того, с 12 июня по 31 августа перестанут курсировать автобусы № 307, Светлый — Балтийск. Добраться можно с пересадкой в посёлке Ижевское. С 1 сентября маршрут возобновит работу.

Районные маршруты.

С 12 по 15 число не будут курсировать следующие автобусы:

№ 235 Славск — пос. Ржевское;

№ 113 Озёрск — пос. Смирново;

№ 114 Озёрск — пос. Лужки;

№ 121 Озёрск — пос. Шишкино;

№ 122 Озёрск — пос. Яблоновка;

№ 193 Краснознаменск — пос. Мирный.

«Калининград-ГорТранс» заверил в готовности всех кондиционеров в автобусах, трамваях и троллейбусах. Впрочем, проверить пока не представляется возможным: за окном достаточно прохладно.