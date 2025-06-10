Автобус уходит на летние каникулы: в Калининграде и области временно отменяют некоторые рейсы

С 12 по 15 июня в Калининграде и нескольких районах области временно отменяют движение некоторых автобусных маршрутов из-за празднования Дня России и последующих выходных. Об этом «Клопс» рассказали перевозчики.
В городе.
В областном центре с 12 по 15 июня не будет выполнять рейсы маршрут № 16, завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого.
Межмуниципальные маршруты.
В те же сроки отменён маршрут № 150, который ходит от Калининграда до пос. Большое Исаково.
Кроме того, с 12 июня по 31 августа перестанут курсировать автобусы № 307, Светлый — Балтийск. Добраться можно с пересадкой в посёлке Ижевское. С 1 сентября маршрут возобновит работу.
Районные маршруты.
С 12 по 15 число не будут курсировать следующие автобусы:
№ 235 Славск — пос. Ржевское;
№ 113 Озёрск — пос. Смирново;
№ 114 Озёрск — пос. Лужки;
№ 121 Озёрск — пос. Шишкино;
№ 122 Озёрск — пос. Яблоновка;
№ 193 Краснознаменск — пос. Мирный.
«Калининград-ГорТранс» заверил в готовности всех кондиционеров в автобусах, трамваях и троллейбусах. Впрочем, проверить пока не представляется возможным: за окном достаточно прохладно.