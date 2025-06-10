Власти хотят урезать число абортов в Новосибирской области

По прогнозам властей, реализация этих мер позволит увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,462 в 2024 году до 1,496 в 2025 году и 1,509 в 2026 году. Программа направлена на создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей в Новосибирской области.