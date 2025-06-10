Власти Новосибирска потратят 180 миллионов рублей на безопасные школьные маршруты

Помимо этого, в городе ведётся масштабная программа ремонта образовательных учреждений: на капремонт 20 школ выделено 2,3 млрд рублей. В рамках благоустройства школьных маршрутов планируется отремонтировать более 100 тротуаров, нанести 20 тысяч квадратных метров дорожной разметки, установить 800 дорожных знаков и два светофора. Работы должны завершиться к началу учебного сезона.