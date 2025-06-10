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Власти Новосибирска потратят 180 миллионов рублей на безопасные школьные маршруты

Деньги направят на освещение, ремонт тротуаров и пешеходных переходов.

Источник: Om1 Новосибирск

Власти Новосибирска в 2025 году направят почти 180 млн рублей на обустройство безопасных маршрутов для школьников. Средства пойдут на ремонт тротуаров, установку уличного освещения и модернизацию пешеходных переходов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Уже в начале лета мы начинаем готовиться к новому учебному году. Важно, чтобы были оборудованы безопасные школьные маршруты», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Помимо этого, в городе ведётся масштабная программа ремонта образовательных учреждений: на капремонт 20 школ выделено 2,3 млрд рублей. В рамках благоустройства школьных маршрутов планируется отремонтировать более 100 тротуаров, нанести 20 тысяч квадратных метров дорожной разметки, установить 800 дорожных знаков и два светофора. Работы должны завершиться к началу учебного сезона.