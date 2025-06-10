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Россиян ожидают повышенные зарплаты в июне с учетом рабочих дней

Об этом рассказали в издании «Сибдепо’Вторая половина июня 2025 года принесет россиянам увеличение зарплат по сравнению с первой половиной месяца.

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Об этом рассказали в издании «Сибдепо».

Вторая половина июня 2025 года принесет россиянам увеличение зарплат по сравнению с первой половиной месяца. Об этом сообщил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью изданию «Газета.Ru».

По его словам, согласно нормам Трудового кодекса, заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, причем сумма за каждую часть месяца рассчитывается с учетом количества рабочих дней. В этом месяце, как отметил эксперт, в июне будет 19 рабочих дней: 8 из них в первой половине месяца и 11 — во второй.

При зарплате в 57 тысяч рублей работник получит 24 тысячи рублей за первую половину месяца (после вычета налога на доходы физических лиц — 20,9 тысячи рублей) и 33 тысячи рублей за вторую половину (после налога — 28,7 тысячи рублей). Кроме того, Балынин добавил, что премии и другие надбавки от работодателя обычно выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца.