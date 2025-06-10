Россиян ожидают повышенные зарплаты в июне с учетом рабочих дней

По его словам, согласно нормам Трудового кодекса, заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, причем сумма за каждую часть месяца рассчитывается с учетом количества рабочих дней. В этом месяце, как отметил эксперт, в июне будет 19 рабочих дней: 8 из них в первой половине месяца и 11 — во второй.