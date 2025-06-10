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Министр культуры Чернецкий высказался о белорусском кинематографе

Министр культуры Руслан Чернецкий сделал заявление о белорусском кинематографе.

Источник: Комсомольская правда

Министр культуры Руслан Чернецкий во время совещания с президентом Беларуси по вопросам развития национального кинематографа, высказался о белорусском кинематографе, пишет БелТА.

Министр культуры заметил, что президент Беларуси во время своего вступительного слова в начале совещания совершенно справедливо и абсолютно честно задал вопрос о том, что Беларуси нужно для того, чтобы в стране снималось кино.

— Для того, чтобы его было много, как оно было раньше, и в советские годы в том числе. Для этого нужно выполнить две задачи, — отметил министр культуры Беларуси.

По словам Чернецкого, две задачи и простые, и сложные. Он уточнил, говоря про задачи, что, во-первых, необходимо кардинально повысить художественный уровень фильмов, вывести их на международный прокат для того, чтобы обеспечить окупаемость.

— Да, здесь помощь нам понадобится. Но помощь эта не финансовая. Потому что государство выделяет деньги в достаточном объеме, — уточнил Руслан Чернецкий.

Министр культуры добавил, что речь идет про административную помощь. Он заметил, что денег хватает.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».

Тем временем Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма», сказав про минусовую отдачу: «Ни государство, ни зритель не видят результатов».

Кроме того, глава государства заявил, что белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью».