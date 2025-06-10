Министр культуры Чернецкий высказался о белорусском кинематографе

Министр культуры Руслан Чернецкий во время совещания с президентом Беларуси по вопросам развития национального кинематографа, высказался о белорусском кинематографе, пишет БелТА.
Министр культуры заметил, что президент Беларуси во время своего вступительного слова в начале совещания совершенно справедливо и абсолютно честно задал вопрос о том, что Беларуси нужно для того, чтобы в стране снималось кино.
— Для того, чтобы его было много, как оно было раньше, и в советские годы в том числе. Для этого нужно выполнить две задачи, — отметил министр культуры Беларуси.
По словам Чернецкого, две задачи и простые, и сложные. Он уточнил, говоря про задачи, что, во-первых, необходимо кардинально повысить художественный уровень фильмов, вывести их на международный прокат для того, чтобы обеспечить окупаемость.
— Да, здесь помощь нам понадобится. Но помощь эта не финансовая. Потому что государство выделяет деньги в достаточном объеме, — уточнил Руслан Чернецкий.
Министр культуры добавил, что речь идет про административную помощь. Он заметил, что денег хватает.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».
Тем временем Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма», сказав про минусовую отдачу: «Ни государство, ни зритель не видят результатов».
Кроме того, глава государства заявил, что белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью».