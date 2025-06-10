День города и День России: программа праздничных мероприятий 12 июня в Уфе

В парке «Кашкадан» жители и гости столицы могут принять участие в фестивале «Из прошлого — в будущее». Здесь будут представлены популярные и востребованные среди горожан дисциплины — баскетбол, футбол, а также фиджитал-направления — фиджитал-баскетбол, паркур и футбол. В рамках фестиваля пройдут гонки на сапах по озеру, принять участие смогут все желающие. Старт в 09.00. Заплывы на 100 метров начнутся в 10.00. Также в 10 часов на стритбольной площадке парка «Кашкадан» запланирован турнир по стритболу между российскими и белорусскими спортсменами.