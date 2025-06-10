День города и День России: программа праздничных мероприятий 12 июня в Уфе

Первым мероприятием станет традиционное возложение цветов к Монументу Дружбы, стеле «Уфа — город трудовой доблести», памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву.
В 12 часов на площади «Уфа-Арена» (со стороны ул. Цюрупы) состоится открытие гастрономического фестиваля «Есть». Ожидается визит делегации Всемирного ремесленного совета AISBL, где его президент, Саад Аль-Каддуми, объявит о присвоении Уфе статуса Всемирного ремесленного города.
На площадке фестиваля развернется ярмарка ремесленников. В зонах проведения мероприятий установят павильоны, брендированные шатры, юрты и полуюрты. В шатре «Звезда» на мастер-классе «Гончары и керамика» изготовят миниатюрный чайный сервиз с башкирским орнаментом. Он будет представлен на подиуме под стеклянной колбой, где через большую лупу посетители смогут рассмотреть детали работы мастера. Ещё одним запоминающимся моментом станет изготовление вазы высотой 40 см, где гостям будет предложено оставить свой автограф с помощью заранее изготовленных штампов с их инициалами. Затем ваза будет передана в Музей истории города Уфы.
С полудня на площади перед «Уфа-Ареной» (со стороны ул. Ленина) будет организована выставка достижений промышленных предприятий. Кроме того, состоится выставка народно-художественных промыслов «Этно-город», будут организованы мастер-классы по гончарному мастерству и деревообработке.
С 12 до 20 часов перед Русским драматическим театром состоится праздничное мероприятие «Во славу России и любимого города». На сцене выступят творческие коллективы ГДК, ДК «Мотостроитель», ГКДЦ, Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас», Уфимской детской филармонии, домов культуры «Ядкарь» и «Дуслык», Уфимского городского дворца детского творчества им. В. М. Комарова. На площади имени Ленина будут организованы активные развлечения для детей, интерактивные зоны и ремесленная ярмарка.
В 9 часов на площади перед «Уфа-Ареной» пройдет открытый турнир по куреш на Кубок администрации Уфы. Спортсмены в очередной раз поборются за ценные призы в главном национальном виде спорта, в том числе — за мотоцикл и трофейного барашка.
Районные праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня России, Дня города и дня рождения национального героя республики Салавата Юлаева, пройдут с 12 до 20 часов:
— в парке «Дёмский».
— в парке «Первомайский».
— в саду им. С. Т. Аксакова.
— в парке «Волна».
— на площади им. С. Орджоникидзе.
— в парке им. И. Якутова.
В парке «Кашкадан» жители и гости столицы могут принять участие в фестивале «Из прошлого — в будущее». Здесь будут представлены популярные и востребованные среди горожан дисциплины — баскетбол, футбол, а также фиджитал-направления — фиджитал-баскетбол, паркур и футбол. В рамках фестиваля пройдут гонки на сапах по озеру, принять участие смогут все желающие. Старт в 09.00. Заплывы на 100 метров начнутся в 10.00. Также в 10 часов на стритбольной площадке парка «Кашкадан» запланирован турнир по стритболу между российскими и белорусскими спортсменами.
Кроме того, в парке «Кашкадан» пройдет физкультурно-массовое мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья, организуемое администрацией Уфы вместе с организацией инвалидов «Мир». В программе: легкоатлетические забеги, фигурное вождение на колясках, гиревой спорт, дартс, прыжки с места в длину и толкание ядра. Начало в 12.00.
Ранее «Башинформ» сообщал, что жители Уфы в честь праздника могут признаться в любви родному городу, приняв участие в онлайн-акции «Люблю тебя, Уфа».