Донорская суббота состоялась в Ростове-на-Дону

В прошедшую субботу донорская акция собрала в Ростове-на-Дону более 200 человек, 160 из них допустили к процедуре. В итоге собрали 80 литров крови, которую в дальнейшем планировалось разделить на компоненты: эритроциты, плазму и тромбоциты.
— В среднем помощь одного донора получают три человека. Плазму в лечебные учреждения передают только после повторного обследования при последующих донациях через 4−5 месяцев, поэтому кровь нужно сдавать регулярно, — отметили активисты сообщества «Доноры Дона».
К слову, в субботу еще 14 человек также вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, эти люди подарили надежду тем, кто столкнулся с раком крови.
Кроме основных мероприятий, для посетителей акции также организовали активности. Все желающие могли угоститься чаем и сладостями, а также получить консультации по вопросам донорства.
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