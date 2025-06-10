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Донорская суббота состоялась в Ростове-на-Дону

В Ростове состоялась акция по сбору крови для пациентов больниц.

Источник: Комсомольская правда

В прошедшую субботу донорская акция собрала в Ростове-на-Дону более 200 человек, 160 из них допустили к процедуре. В итоге собрали 80 литров крови, которую в дальнейшем планировалось разделить на компоненты: эритроциты, плазму и тромбоциты.

— В среднем помощь одного донора получают три человека. Плазму в лечебные учреждения передают только после повторного обследования при последующих донациях через 4−5 месяцев, поэтому кровь нужно сдавать регулярно, — отметили активисты сообщества «Доноры Дона».

К слову, в субботу еще 14 человек также вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, эти люди подарили надежду тем, кто столкнулся с раком крови.

Кроме основных мероприятий, для посетителей акции также организовали активности. Все желающие могли угоститься чаем и сладостями, а также получить консультации по вопросам донорства.

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