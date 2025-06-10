Донорская суббота состоялась в Ростове-на-Дону

В прошедшую субботу донорская акция собрала в Ростове-на-Дону более 200 человек, 160 из них допустили к процедуре. В итоге собрали 80 литров крови, которую в дальнейшем планировалось разделить на компоненты: эритроциты, плазму и тромбоциты.