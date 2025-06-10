В Иркутской области в 2,5 раза увеличили экспорт агропромышленных товаров

С начала года Приангарье экспортировало сельскохозяйственную продукцию в Китай, Монголию и Беларусь на сумму 39,8 миллиона долларов. Это в 2,5 раза выше показателей за этот же период 2024 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, популярными товарами являются рапс, овес и ячмень, маргарин и майонез.