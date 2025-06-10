Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области в 2,5 раза увеличили экспорт агропромышленных товаров

С января по май сумма вывезли продукции на 39,8 миллиона долларов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года Приангарье экспортировало сельскохозяйственную продукцию в Китай, Монголию и Беларусь на сумму 39,8 миллиона долларов. Это в 2,5 раза выше показателей за этот же период 2024 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, популярными товарами являются рапс, овес и ячмень, маргарин и майонез.

— В последние годы наблюдается положительная динамика поставок. Это позволит нам к 2030 году увеличить экспорт продукции в полтора раза, — поделился министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Всего за 2025 год производители сельскохозяйственного сырья хотят экспортировать продукцию АПК региона на сумму около 50 миллионов долларов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске на ремонтируемых дорогах укладывают новый асфальт.