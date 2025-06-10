Хедлайнером Ural Music Night станет израильская группа Funk’n’stein. Коллектив выступит на Плотинке на площадке «Капсула времени».
Funk’n’stein — это восемь музыкантов, создавшие мощную фанк-группу с ярким грувом, духовыми и веселыми песнями. Их музыка звучит в Comedy Club и «Открытом микрофоне». Артисты выступили на множестве сцен в Израиле, России, Германии, Польше, Австрии, Англии, Австралии и Нидерландах, заряжая зал энергией.
Организаторы Ural Music Night ранее анонсировали семейную площадку в парке имени Энгельса с хедлайнером «СмешBand». В рамках проекта «Ночь танца» выступят танцевальные коллективы из Екатеринбурга. Для взрослых и детей будут организованы активности.