В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия С. Баландина по выставке самарских художников

15 июня в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+). Ее проведет арт-критик и куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин.
В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи, где реальное и сновиденческое переплетаются. Явь и сон, природное и цивилизационное, наблюдение и соучастие — все это находит свое отражение в самарском искусстве.
Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах и их авторах, о творческом пути художников и роли локального современного искусства.
Вход — свободный. Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155.
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