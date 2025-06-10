В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия С. Баландина по выставке самарских художников

В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи, где реальное и сновиденческое переплетаются. Явь и сон, природное и цивилизационное, наблюдение и соучастие — все это находит свое отражение в самарском искусстве.