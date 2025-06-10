Гендир «Крыльев Советов» Тер-Абрамян высказался о потенциальном расширении РПЛ

«Думаю, рассматривать что-либо нужно на основе данных. Как я понимаю из слов Шамиля Газизова, планируется рассказать, за счет чего и почему для всех это станет правильным путем развития лиги. Хочется в первую очередь посмотреть на это, выслушать, ознакомиться с материалами и потом комментировать», — приводит слова гендиректора волжан «Матч ТВ».