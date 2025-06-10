Гендир «Крыльев Советов» Тер-Абрамян высказался о потенциальном расширении РПЛ

Руководитель самарского клуба прокомментировал инициативу об увеличении числа команд в чемпионате.
С такой идеей выступил коллега Роберта Тер-Абрамяна из махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Он уверен: вырастет количество матчей, а значит, РПЛ будет соответствовать другим крупным лигам. Плюс молодые футболисты получат больше шансов проявить себя.
Также чемпионат, считает представитель южан, будет развиваться по всей стране, а не только за счет больших команд.
«Думаю, рассматривать что-либо нужно на основе данных. Как я понимаю из слов Шамиля Газизова, планируется рассказать, за счет чего и почему для всех это станет правильным путем развития лиги. Хочется в первую очередь посмотреть на это, выслушать, ознакомиться с материалами и потом комментировать», — приводит слова гендиректора волжан «Матч ТВ».
Ранее писали, что бывший главный тренер «Крылышек» Игорь Осинькин может продолжить работу в «Пари НН». На этой неделе у него должна пройти встреча с главой Нижегородской область Глебом Никитиным.
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