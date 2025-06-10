Часть Крыма обесточена

«В Белогорском районе из-за аварийного отключения шесть сел остались без электроснабжения», — сказано в сообщении.
В «Крымэнерго» уточнили, что без электроэнергии остались абоненты поселка Зуя, а также сел Новожиловка, Нижние Орешники, Украинка, Владимировка, Литвиненково. Кроме того, в Симферопольском районе обесточены Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — сообщили на предприятии.
Часом ранее в Нижнегорском районе Крыма из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались шесть населенных пунктов.