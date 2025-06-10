ЖКХ сказало минчанам, как сэкономить во время отключения горячей воды

Сообщается, что жители могут машинально поворачивать смеситель в положение, когда из крана должна течь горячая вода. Это значит, что пользуются «несуществующей» услугой. В ЖКХ добавляют, что в конце месяца потребитель снимает показания счетчиков и вводит данные в ЕРИП при оплате коммунальных услуг за месяц.