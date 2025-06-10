ЖКХ сказало минчанам, как сэкономить во время отключения горячей воды. Подробности озвучили в пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства.
В организации отметили, что во время профилактических отключений в жилой дом не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до нужной температуры.
«Но установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого “не знает” и фиксирует проходящую по трубе холодную воду как горячую», — уточнили в ЖКХ.
Сообщается, что жители могут машинально поворачивать смеситель в положение, когда из крана должна течь горячая вода. Это значит, что пользуются «несуществующей» услугой. В ЖКХ добавляют, что в конце месяца потребитель снимает показания счетчиков и вводит данные в ЕРИП при оплате коммунальных услуг за месяц.
В организации обратили внимание, что на всю воду, которая была зафиксирована «горячим» прибором учета, распределяется потребленное за месяц количество тепловой энергии, зафиксированное прибором учета тепла или рассчитанное по нормативам на подогрев. В ЖКХ подчеркнули, что поэтому важно перекрывать стояк горячей воды на период ее отключения.
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