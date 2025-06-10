Загитова объяснила, почему Медведевой доверили одну из ролей

«Она яркая, талантливая фигуристка. Мне как продюсеру гордо иметь в команде такого человека, как Женя. Кстати, специально для нее мы придумали персонажа, которого нет в повести Грина, — Хину Меннерс. Изначально она антагонист Ассоль, но ее ждет трансформация, как и главную героиню», — передает слова Загитовой «Спорт-Экспресс».