Загитова объяснила, почему Медведевой доверили одну из ролей

По словам Загитовой, она решили завершить негласный конфликт с Медведевой, пригласив ее в свое шоу «Ассоль».
«Я написала: “Привет, спишь?” Причем это было днем. Женя ответила, мы встретились, все обсудили, и теперь она в нашей команде», — сказала Алина.
Загитова затем объяснила, почему доверила одну из ролей Медведевой.
«Она яркая, талантливая фигуристка. Мне как продюсеру гордо иметь в команде такого человека, как Женя. Кстати, специально для нее мы придумали персонажа, которого нет в повести Грина, — Хину Меннерс. Изначально она антагонист Ассоль, но ее ждет трансформация, как и главную героиню», — передает слова Загитовой «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее стало известно, что два показа шоу «Ассоль» отменились по техническим причинам. С ее и других сайтов пропали продажи билетов на 29 июня. Показы состоятся 27 и 28 июня.