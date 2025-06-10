Спецпоказ фильма «Самозванцы» пройдет в Музее Москвы ко Дню России

События фильма разворачиваются в ночь с 3 на 4 октября 1993 года у Останкинского телецентра в Москве. В центре сюжета — герои, которые пытаются разобраться в обстоятельствах смерти известного режиссера и спасти его последний фильм. Они оказываются втянутыми в исторические события.