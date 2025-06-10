Аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров появится в Хабаровском крае

В Хабаровском крае может появиться «Пушкинская карта» для пенсионеров. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
О введении такой льготы главу региона попросила председатель общественной организации «Союз женщин Хабаровского края» Екатерина Серикова. Она отметила, что желание пенсионеров в помещении театров и музеев не ограничено никак, но есть проблемы с финансовой точки зрения.
«Хабаровское долголетие» — это не только программа жизненных активностей, это, в том числе, и карта. К сожалению, не все пока о ней знают. Мы ее запустили с декабря 2024 года, и он направлен на вовлечение граждан пожилого возраста в культурную, спортивную и досуговую жизнь", — сказал Дмитрий Демешин.
Стать участником программы могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. По проекту можно заниматься танцами, плаванием, общефизической подготовкой, туризмом, посещать экскурсии, принимать участие в спектаклях.
Сегодня таких карт оформлено больше семи тысяч. Для ее получения нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства с паспортом и картой платежной системы «МИР», которая является идентификатором участника проекта.