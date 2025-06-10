Аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров появится в Хабаровском крае

«Хабаровское долголетие» — это не только программа жизненных активностей, это, в том числе, и карта. К сожалению, не все пока о ней знают. Мы ее запустили с декабря 2024 года, и он направлен на вовлечение граждан пожилого возраста в культурную, спортивную и досуговую жизнь", — сказал Дмитрий Демешин.