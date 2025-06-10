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В Челябинске изменятся маршруты трамваев № 2 и № 20

В Челябинске изменят трамвайные маршруты и запустят компенсационный автобус.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 20:00 11 июня трамваи не смогут проехать к Областной больнице. Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», на пересечении улиц Блюхера и Доватора начнется ремонт. Там заменят рельсы, а на переезде уложат бетонные плиты.

На время работ трамваи № 2 будут курсировать по схеме: «ЧЭМК — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1».

Трамваи № 20 повезут пассажиров по маршруту: «Автовокзал — Кирова — Депо № 2».

Вагоны заменит временный автобусный маршрут КМ «Теплотехнический институт — Областная больница». Автобусы большого класса будут курсировать каждые 16 минут, начиная с 12 июня.

При этом в первые дни автобусы станут ездить по одному маршруту, затеем по другому. Это связано с ограничением движения на Алом поле.

С 12 июня до 6:00 16 июня автобусы КМ поедут по маршруту: «Теплотехнический институт — Кирова — Труда — Свердловский проспект — Коммуны — Володарского — проспект Ленина — Свердловский проспект — Блюхера — Областная больница».

В обратном направлении они двинутся по схеме: «Областная больница (посадка на остановке садовых автобусов) — Блюхера — Свердловский проспект — проспект Ленина — Красная — Труда — Кирова — Теплотехнический институт».

С 16 июня маршрут автобусов в прямом направлении будет выглядеть так: «Теплотехнический институт — Кирова — Труда — Свердловский проспект — Блюхера — Областная больница».

В обратном направлении автобусы поедут по маршруту: «Областная больница (посадка на остановке садовых автобусов) — Блюхера — Свердловский проспект — проспект Ленина — Красная — Труда — Кирова — Теплотехнический институт».