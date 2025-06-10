В Челябинске изменятся маршруты трамваев № 2 и № 20

В Челябинске с 20:00 11 июня трамваи не смогут проехать к Областной больнице. Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», на пересечении улиц Блюхера и Доватора начнется ремонт. Там заменят рельсы, а на переезде уложат бетонные плиты.