В Иркутске прошло вручение стипендий губернатора Иркутской области

В Иркутской областной детской школе искусств прошла торжественная церемония вручения именных свидетельств стипендиатам губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства. В этом году таким образом отметили достижения 60 начинающих художников, музыкантов, танцоров и артистов. Все они — воспитанники школ искусств и учащиеся среднепрофессиональных образовательных учреждений.
— Это признание ваших первых заслуг на пути к большому будущему, — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев. — Никогда не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте совершенствовать свой талант.
Стипендиаты собрались из разных городов и районов Иркутской области: приехали ребята из Саянска и Черемхово, Ангарска, Хомутово, Нижнеудинска и других территорий. Все они были вместе с преподавателями и родителями, которым вручались благодарности за воспитание юных талантов. Взрослые и дети благодарили за внимание к сфере культуры и искусства и поддержку.
Кстати, в этом году стипендия губернатора в области культуры и искусства вручалась уже в 24-й раз. За эти годы были отмечены выдающиеся успехи более тысячи детей. Кроме того, с 2020 года по инициативе Игоря Кобзева размер стипендии был увеличен до 50 тысяч рублей.
— Заявок на получение стипендии всегда довольно много, — пояснила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. — так, в этом году рассматривалось 185 кандидатур. Экспертам приходится делать непростой выбор, однако стипендии удостаиваются ученики, добившиеся действительно впечатляющих результатов, победители различных фестивалей, олимпиад и конкурсов, в том числе и международных.
Отметим, что многие из стипендиатов удостаиваются этой награды неоднократно.