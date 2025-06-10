В Иркутске прошло вручение стипендий губернатора Иркутской области

Кстати, в этом году стипендия губернатора в области культуры и искусства вручалась уже в 24-й раз. За эти годы были отмечены выдающиеся успехи более тысячи детей. Кроме того, с 2020 года по инициативе Игоря Кобзева размер стипендии был увеличен до 50 тысяч рублей.