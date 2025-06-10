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16:01 (мск)
Клопс.ru
Общество
Как строят новые школы и будет ли в Калининградской области третья смена: в гостях у «Клопс» Светлана Трусенёва
Министр образования ответит на вопросы читателей.
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