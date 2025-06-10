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Ялта готовится к строительству восьмикилометровой набережной

В ближайшие годы Ялта станет еще привлекательнее благодаря созданию масштабной набережной протяженностью около восьми километров.

Как сообщила мэр города Янина Павленко, новый променад соединит популярные курортные зоны — от Ливадии до грузового порта, устранив существующие разрывы в прибрежной линии и обеспечив беспрепятственный прогулочный маршрут.

Особое внимание уделяется четырем ключевым участкам, среди которых давно закрытый пляж «Солнечный» и территория возле отеля «Левант». Старт работ по реконструкции возле гостиницы запланирован на 2026 год, а завершение всего проекта ожидается к 2030 году.

К концу июня планируется открыть обновленный пляж «Изумрудный» после масштабных работ по реконструкции, где будет реализована современная инфраструктура для отдыхающих. В то же время продолжается восстановление береговых сооружений, поврежденных во время сильного шторма в 2023 году, что позволит обеспечить безопасность и комфорт для туристов и местных жителей.

Об этом сообщил сайт администрации Ялты.