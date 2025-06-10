Ялта готовится к строительству восьмикилометровой набережной

К концу июня планируется открыть обновленный пляж «Изумрудный» после масштабных работ по реконструкции, где будет реализована современная инфраструктура для отдыхающих. В то же время продолжается восстановление береговых сооружений, поврежденных во время сильного шторма в 2023 году, что позволит обеспечить безопасность и комфорт для туристов и местных жителей.