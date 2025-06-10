В Иркутске новый терминал для прилета пассажиров откроется 11 июня

В Иркутске в Международном аэропорту 11 июня откроют новый терминал внутренних авиалиний. Это разрешит проблему перегруженности аэропорта от потока пассажиров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, новый терминал сократит время ожидания прибывающих людей, а очередей станет меньше. Внутри здания обустроили багажные ленты, выдачи багажа, зонe ожидания на 350 мест. Парковка на территории рассчитана на 140 машин.