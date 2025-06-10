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В Иркутске новый терминал для прилета пассажиров откроется 11 июня

Это решит проблему перегруженности аэропорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в Международном аэропорту 11 июня откроют новый терминал внутренних авиалиний. Это разрешит проблему перегруженности аэропорта от потока пассажиров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, новый терминал сократит время ожидания прибывающих людей, а очередей станет меньше. Внутри здания обустроили багажные ленты, выдачи багажа, зонe ожидания на 350 мест. Парковка на территории рассчитана на 140 машин.

— Реконструкция всей парковки аэропорта проходит в три этапа. Первый этап — обустройство у нового терминала — уже завершен. В рамках проекта еще предстоит: строительство парковки у внутреннего терминала и международных линий. Объекты будут готовы к октябрю 2025 года, — рассказал генеральный директор аэропорта Андрей Скуба.

Также Иркутский аэропорт будет являться важным транспортным узлом Восточной Сибири. А в старом терминале внутренних авиалиний установят дополнительные стойки регистрации, которые будут обслуживать только пассажиров, которые вылетают из города.